Austria: Covid, proteste a Vienna contro la serrata imposta dal governo

- Migliaia di persone sono scese in piazza oggi Vienna per protestare contro le restrizioni per contenere la diffusione del Covid-19. Secondo quanto riferisce la stampa locale, i manifestanti sono scesi in piazza con cartelli come "Nuove elezioni", "Rendiamo l'Austria grande di nuovo" e "io decido da solo". Quest'ultimo riferimento è alla vaccinazione contro il Covid obbligatoria, decisa a partire da febbraio dal governo di Vienna. Sono circa 1.200 gli agenti di polizia impiegati per garantire la sicurezza nel centro della capitale austriaca.(Res)