Med Forum: colloquio tra Di Maio e Borrell, focus su Libia, Etiopia, Bielorussia e Ucraina

18 ottobre 2021

- Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha incontrato l'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea, Josep Borrell, a margine dei Med Dialogues 2021 di Roma. Secondo quanto riferisce la Farnesina su Twitter, il colloquio è stato occasione per un confronto approfondito su transizione istituzionale in Libia, situazione in Etiopia, Bielorussia e Ucraina. E' stata ribadita inoltre "l'importanza della bussola strategica per rafforzare il ruolo dell'Unione europea come fornitore resilienza e stabilità". (Res)