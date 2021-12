Trasporti: assessore Roma, sostituito ago scambio via Induno per sicurezza tram

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prosegue il nostro lavoro per la messa in sicurezza della rete tranviaria: oggi è stato sostituito l’ago dello scambio di via Induno, nei pressi del quale si erano verificati diversi svii del tram 3 nelle scorse settimane". Lo ha detto l'assessore capitolino ai Trasporti Eugenio Patanè in un post su Facebook. "Accanto alla task force che abbiamo istituito, e che sta lavorando sulla pulizia dei binari dei tram Atac, che ringrazio, sta anche intervenendo d’urgenza sui punti più critici e più usurati della sede tranviaria. (Rer)