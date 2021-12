Vaticano: Papa, essere minoritari non vuol dire essere insignificanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Benedite la piccolezza e accoglietela: lo ha detto Papa Francesco alla comunità cattolica incontrata nella cattedrale di Atene. Il pontefice a spiegato che la “piccolezza” dispone a “confidare in Dio e in Dio solo. Essere minoritari – e nel mondo intero la Chiesa è minoritaria – non vuol dire essere insignificanti – ha sottolineato Bergoglio - ma percorrere la via aperta dal Signore, che è quella della piccolezza: della kenosis, dell’abbassamento, della condiscendenza. Egli è disceso fino a nascondersi nelle pieghe dell’umanità e nelle piaghe della nostra carne. Ci ha salvato servendoci. Egli infatti – afferma Paolo – 'svuotò se stesso assumendo una condizione di servo' . Tante volte abbiamo l’ossessione dell’apparire, della visibilità, ma 'il Regno di Dio non viene in modo da attirare l’attenzione'. Aiutiamoci a rinnovare questa fiducia nell’opera di Dio, a non perdere l’entusiasmo del servizio”, ha evidenziato Papa Francesco. (Civ)