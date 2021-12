Imprese: Cattolica, non più necessaria seconda tranche aumento di capitale sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di amministrazione di Cattolica Assicurazioni, che è riunito in data 3 dicembre 2021 sotto la presidenza di Davide Croff, "preso atto del positivo esito dell’Opa lanciata da Assicurazioni Generali e della contestuale valorizzazione della quasi totalità delle azioni proprie precedentemente possedute da Cattolica, con conseguente ulteriore miglioramento dei margini di solvibilità della stessa Cattolica, ha deliberato di sottoporre alla valutazione dell’Ivass il venir meno della necessità di procedere all’esecuzione della seconda tranche dell’aumento di capitale sociale in opzione pari a 200 milioni di euro". E' quanto si legge in una nota.(Com)