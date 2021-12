Med Forum: incontro tra Di Maio e Borrell, focus anche su bussola strategica Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova è un punto di riferimento essenziale nel panorama giornalistico italiano per conoscere – ma soprattutto per capire – politica estera e dinamiche internazionali" Luigi Di Maio

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

18 ottobre 2021

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha incontrato oggi, in occasione dei Rome-Med Dialogues, l'Alto rappresentante per la Politica estera e di Difesa comune, Josep Borrell. Secondo quanto riferisce una nota della Farnesina, il cordiale colloquio ha permesso di effettuare un giro d'orizzonte delle principali questioni all'attenzione dei ministri degli Esteri Ue. Il ministro Di Maio, nel riaffermare come la tenuta delle elezioni in Libia il 24 dicembre sia una priorità per la transizione istituzionale, ha evidenziato l'importanza che il processo sia inclusivo e credibile. Egli ha dunque espresso apprezzamento per la decisione di dispiegare una missione di esperti elettorali Ue, segnale importante dell'impegno europeo in Libia. (segue) (Com)