Med Forum: incontro tra Di Maio e Borrell, focus anche su bussola strategica Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Ritengo di interpretare il pensiero di tutta la Farnesina, le informazioni e gli approfondimenti di Nova rappresentano uno strumento importante per gli addetti ai lavori" Luigi Di Maio

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

18 ottobre 2021

- Sull'Etiopia, il titolare della Farnesina ha espresso preoccupazione per il conflitto militare in corso, evidenziando come la priorità sia la cessazione immediata delle ostilità, seguita dall'inizio di un dialogo politico inclusivo, il pieno accesso umanitario nelle aree di conflitto e indagini indipendenti sulle violazioni dei diritti umani commesse. Al riguardo, è stato reiterato pieno sostegno agli sforzi negoziali e di mediazione dell'Inviato speciale dell'Unione Africana, Obasanjo, del presidente Kenyatta, della Rappresentante speciale dell'Ue per il Corno, Weber, e dell'Inviato speciale degli Stati Uniti, Feltman. Con riferimento alla crisi al confine tra Polonia e Bielorussia, il Ministro Di Maio ha rilevato come si tratti di una crisi europea che va affrontata in maniera solidale e condivisa, per garantire una gestione sostenibile dei flussi, nel pieno rispetto della dignità umana. Nel corso del colloquio sono infine state discusse la situazione nell'Est dell'Ucraina e la Bussola strategica, che rappresenta un'occasione preziosa per rafforzare il crescente ruolo dell'Ue come fornitore di resilienza e stabilità, soprattutto nel vicinato. (Com)