Serbia: ministro Difesa Stefanovic, leader opposizione strumentalizza proteste di piazza

22 luglio 2021

- Bloccare le strade, i ponti e paralizzare la vita di Belgrado e altre città della Serbia non è il modo per esprimere un'opinione ma è "una grave violazione dei diritti della maggioranza dei cittadini". Lo ha affermato il ministro della Difesa serbo, Nebojsa Stefanovic, criticando la protesta di piazza odierna nel Paese. "I cittadini soffrono mentre il leader dell'opposizione Dragan Djilas e i suoi simili cercano, contrariamente alla volontà popolare, di causare instabilità e tornare al potere ad ogni costo", ha dichiarato Stefanovic. La protesta odierna è stata indirizzata contro il referendum costituzionale fissato al 16 gennaio e contro la legge sugli espropri, che secondo i movimenti ambientalisti è stata approvata per permettere alla società anglo-australiana Rio Tinto di investire nello sviluppo di una vasta miniera di litio nella Serbia occidentale. (segue) (Seb)