Serbia: ministro Difesa Stefanovic, leader opposizione strumentalizza proteste di piazza (2)

22 luglio 2021

- Quello in corso è stato il secondo fine settimana di proteste di piazza ma, secondo l'emittente "N1", a differenza dell'altra volta non si sono registrati feriti nelle manifestazioni. "Mentre Djilas sta bloccando la Serbia, maneggiandola come un Paese neofascista e invitando al caos nelle strade, il presidente Aleksandar Vucic è con le persone a Loznica (città della Serbia occidentale dove dovrebbe svilupparsi il progetto di Rio Tinto)", ha dichiarato il ministro della Difesa in riferimento all'incontro voluto dal capo dello Stato con i movimenti di cittadini contrari alla miniera di litio nel Paese. (Seb)