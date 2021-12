Vaticano: Papa Francesco incontra nella Nunziatura di Atene i confratelli della Compagnia di Gesù

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ultimo impegno per Papa Francesco nel terzo giorno del viaggio apostolico che lo ha visto prima a Cipro e ora in Grecia. Dopo aver incontrato la comunità cattolica presso la cattedrale di Atene, Francesco sta facendo ritorno in Nunziatura dove è in programma un incontro con i Gesuiti per l’ormai consueto incontro privato con i confratelli della Compagnia di Gesù, come accade in occasione dei suoi viaggi. Come sempre il contenuto del colloquio sarà reso noto prossimamente dal direttore di Civiltà Cattolica Antonio Spadaro.(Civ)