Roma: controlli anti Covid rafforzati nel centro storico e a Prati in vista super green pass

- In anticipo rispetto a quelli previsti per lunedì prossimo, anche oggi, secondo le indicazioni emerse in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica in Prefettura e i successivi Tavoli tecnici, sono in corso mirati controlli finalizzati al rispetto dell'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale anti covid (mascherine) e ad evitare assembramenti, soprattutto nella zona del centro cittadino, litorale romano parchi e ville. Particolare attenzione è stata rivolta alla zona del centro storico, cosiddetto tridente e nell'area compresa tra via Cola di Rienzo, Viale Giulio Cesare e Piazza Risorgimento, tutti luoghi maggiormente soggetti, nel fine settimana, allo shopping ed al turismo. Al momento non sono state rilevate anomalie e nessuna inosservanza sull'uso della mascherina è stata riscontrata. (segue) (Rer)