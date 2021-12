Giustizia: Meloni, appello a governo, fare tutto il possibile per arrivare a verità su Davide Giri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La morte di Davide Giri, studente italiano ucciso a New York, "lascia sgomenti. Una vita spezzata ad un ragazzo che stava investendo il proprio tempo e le proprie energie per costruirsi un futuro che, a causa di un assassino, non arriverà mai. Mi auguro che si faccia presto piena luce su questo tragico omicidio". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. "Perché Davide, come tutti i giovani, meritava di vivere e realizzare i suoi sogni. Faccio appello al governo italiano affinché faccia tutto il possibile per arrivare alla verità: la famiglia del giovane non venga lasciata sola in questo terribile momento. Davide e suoi cari meritano giustizia".(Rin)