Trasporti: Rfi si scusa con viaggiatori per ritardi su linea Av, attivato e reso operativo un comitato di crisi

- Rete Ferroviaria Italiana, a fronte dei problemi tecnici emersi dalle prime ore di oggi sulla linea Av Firenze - Roma e, in particolare, nel nodo di Firenze, dove è stato recentemente attivato un nuovo sistema digitalizzato di gestione della circolazione, ha prontamente attivato e reso operativo un comitato di crisi e un presidio di tecnici della stessa società e di Bombardier/Alstom, produttori dell’Apparato di Controllo. Lo comunica la società. Rfi si scusa con tutti i viaggiatori e con le imprese di trasporto coinvolte per i ritardi e i relativi disagi, indirettamente causati da un sistema che si prefigge, a Firenze come in tutte le altre realtà dove è stato già positivamente attivato, di rendere più fluida, regolare e puntuale la circolazione, a beneficio proprio degli stessi viaggiatori. (Com)