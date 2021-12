Covid: nel Lazio positivi come il 4 dicembre 2020 ma 3mila ricoverati e 55 morti in meno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 4 dicembre dello scorso anno nel Lazio si registravano lo stesso numero di casi positivi di oggi, (23.082 attuali, 1.802 dei quali oggi), ma con 2.466 ricoveri in meno in area medica (che oggi sono 712), 269 in meno in terapia intensiva (oggi 91), 68mila isolati a domicilio in meno (oggi 22.279) e 55 decessi in meno (oggi 7). “Numeri che dimostrano l’importanza della vaccinazione”, ha commentato l’assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria del Lazio Alessio D’Amato. (Rer)