Med Forum: Borrell, Ue vuole salvare negoziati sul nucleare con Iran

- L'Unione europea è impegnata per salvare i negoziati sul nucleare iraniano e le discussioni continueranno la prossima settimana a Vienna. Lo ha detto l'Alto rappresentante per la politica estera dell'Unione europea, Josep Borrell, nel suo intervento al Med Dialogues 2021. Borrell ha criticato la scelta "unilaterale" dell'ex presidente Usa Donald Trump di abbandonare l'accordo, mentre ora bisogna tornare all'intesa precedente abbandonando le sanzioni. "La regione del Golfo sta diventando sempre più strategica per l'Ue", ha aggiunto Borrell rispondendo ad un altra domanda.(Res)