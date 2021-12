Quirinale: Salvini, conto che nuovo presidente non abbia tessera Pd - Video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

23 luglio 2021

- Conto che il 2022 porti in dote agli italiani un presidente della Repubblica senza la tessera del Pd in tasca. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini oggi a margine dell'inaugurazione di Artigiano in Fiera in programma fino al 12 dicembre in Fiera Milano a Rho, rispondendo a chi chiedeva un pronostico sul possibile erede di Mattarella al Quirinale. (Video: Agenzia Nova) (Rem)