Med Forum: Borrell, elezioni necessarie per avere interlocutore in Libia

- Ci sono troppi attori esterni in Libia e serve un interlocutore politico nel Paese. Lo ha detto l'Alto rappresentante per la politica estera dell'Ue, Josep Borrell. "Le elezioni non risolveranno di colpo tutti i problemi, ma abbiamo bisogno di un interlocutore e l'unico modo per averlo è con le elezioni", ha dichiarato Borrell. "Non si possono rimandare le cose per sempre", ha affermato l'Alto rappresentante in riferimento alla possibilità di uno slittamento delle elezioni in programma in Libia. (Res)