Covid: oggi nel Lazio sette decessi, assessore "di questi 6 non vaccinati"

- Oggi nel Lazio si registrano sette decessi “e di questi sei non erano vaccinati”. Lo ha detto l’assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria del Lazio Alessio D’Amato sul portale Salute Lazio. “E’ prematuro parlare di quarta dose: i nostri tecnici dell’istituto Spallanzani ci dicono che l’obiettivo è arrivare a fare un richiamo annuale con vaccini aggiornati alle varianti, come avviene per vaccino antinfluenzale”.(Rer)