Covid: assessore Lazio, 94 per cento adulti vaccinati con doppia dose, 17 per cento con tre

- Nel Lazio, ad oggi, sono state superate 9 milioni e 600 mila somministrazioni: si tratta del 94 per cento di adulti e l’89 per cento degli over 12 ad aver ricevuto il vaccino in doppia dose. In merito alla terza dose sono oltre 838 mila le dosi effettuate, pari a oltre il 17 per cento della popolazione. Lo rende noto l’assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria del Lazio Alessio D’Amato sul portale Salute Lazio. (Rer)