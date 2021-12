Natale: assessore Lazio, improbabile Regione gialla per le feste ma rispettare regole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il rapporto Confcommercio sui consumi di Natale a Roma, il 58 per cento dei cittadini teme che il Lazio torni in zona gialla. “Bisogna dare messaggi di tranquillità ed evitare di generare ansia. Ad oggi i nostri tecnici non ritengono probabile che da qui al Natale ci possa essere un cambio di fascia. Lavoriamo assieme per un Natale sicuro, nel rispetto delle regole e prenotando subito il richiamo”. Lo ha detto l’assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria del Lazio Alessio D’Amato sul portale Salute Lazio. (Rer)