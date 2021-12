Rpt - Quirinale: Salvini, conto che nuovo presidente non abbia tessera Pd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- (Ripetizione con titolo corretto) - Conto che il 2022 porti in dote agli italiani un presidente della Repubblica senza la tessera del Pd in tasca. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini oggi a margine dell'inaugurazione di Artigiano in Fiera in programma fino al 12 dicembre in Fiera Milano a Rho, rispondendo a chi chiedeva un pronostico sul possibile erede di Mattarella al Quirinale. "Non faccio selezioni ma neanche esclusioni - ha sottolineato Salvini - Sono tristi le campagne stampa contro qualcuno o per escludere qualcuno. C'è una legge, una costituzione, chiunque abbia i requisiti per legge si può candidare e non lo decide qualche radical chic al cenone di capodanno a Cortina". "Sto incontrando tante persone interessanti e sto lavorando per tenere unito il centrodestra per una scelta quanto più ampia possibile - ha aggiunto il leader leghista - Penso che ci siano teste pensanti anche al di là del centro destra che vogliono una soluzione rapida e positiva". "Non farò mai nomi e cognomi fino al momento indicato" ha concluso Salvini. (Rem)