Libia: membro Foro di dialogo politico chiede stop elezioni e un nuovo governo

- Stop alle elezioni in Libia e nomina di un nuovo governo imparziale entro metà mese per salvaguardare il processo elettorale: lo ha proposto Zahra Langhi, attivista di Bengasi e membro del Foro di dialogo politico (Lpdf, l’organismo patrocinato dall’Onu che ha nominato le attuali autorità), durante il simposio su "Prospettive e sfide del processo elettorale in Libia" organizzato dal think tank Chatham House. Langhi ha criticato l'insistenza del primo ministro del governo di unità nazionale, Abdelhamid Dabaiba, a candidarsi alle elezioni presidenziali previste per questo mese “in violazione delle promesse adottate all’Lpdf” di Ginevra. Langhi ha aggiunto che "deve essere nominato un nuovo inviato per la missione delle Nazioni Unite in Libia e deve essere redatta una Carta nazionale prima del processo elettorale affinché le parti interessate e i candidati ne accettino i risultati". (Res)