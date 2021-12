Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vista dei numeri dei contagi Covid in aumento il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana si augura che non servano ulteriori restrizioni. “Spero proprio che con la campagna vaccinale in corso magari con una spinta ulteriore" ha spiegato Fontana. (Video: Agenzia Nova) (Rem)