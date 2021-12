Afghanistan: ministro Esteri Qatar, comunità internazionale non ha ancora una strategia per affrontare nuova situazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il ritiro delle forze Nato dall’Afghanistan e la salita al potere dei talebani vi è ancora “un’assenza di chiarezza” di come affrontare la nuova situazione nel Paese. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman al Thani, intervenendo oggi a Med Dialogues in corso a Roma. Il responsabile della diplomazia del Qatar, ha sottolineato che il suo Paese è impegnato nel dialogare con tutti coloro che hanno interessi in Afghanistan, dagli Stati confinanti ai membri permanenti del Consiglio di sicurezza Onu. “Penso che tutti siamo concordi nel dire che l’assistenza umanitaria e il sostegno umanitario non dovrebbe essere politicizzato, perché vorrebbe dire punire la popolazione afgana per presa del potere dei talebani”, ha affermato Al Thani. Il ministro degli Esteri del Qatar ha inoltre osservato che sul piano della sicurezza persiste la preoccupazione da parte dei Paesi che confinano con l’Afghanistan e in generale nella regione per la minaccia rappresentata dallo Stato islamico. Al Thani ha dichiarato che il Qatar sta lavorando con i propri partner per affrontare la situazione in Afghanistan in modo tale da prevenire le conseguenze derivanti dalla caduta di Kabul.(Res)