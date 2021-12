Serbia: presidente Vucic, pronto ad attendere per confronto con detrattori progetto Rio Tinto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente serbo, Aleksandar Vucic, si è detto pronto a portarsi un "sacco a pelo" se sarà necessario attendere per avere un confronto con i cittadini della Serbia occidentale che si oppongono all'investimento della società anglo australiana Rio Tinto per una miniera di litio. Quest'ultimi hanno fatto sapere che non intendono incontrare il presidente Vucic oggi in visita a Gornje Nedeljice, epicentro delle proteste ambientaliste contro la miniera di litio di Rio Tinto nella Serbia occidentale. Vucic ha detto di voler parlare non con i suoi sostenitori ma con coloro che sono contrari al progetto. "Abbiamo saputo della sua visita (di Vucic) dai media e poi, alle 21:30, le sue persone ci hanno informato", ha commentato una Ong che si oppone al progetto parlando all'emittente regionale "N1". "E' una continua manipolazione e pressione su di noi. Non incontreremo il presidente", hanno aggiunto dall'Ong, annunciando l'intenzione di "bloccare la Serbia" per protestare contro l'investimento voluto dal presidente Vucic.(Seb)