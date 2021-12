Roma: omicidio a Primavalle, 30enne ucciso a colpi di pistola nell'androne di un palazzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, poco prima delle 8:30, un uomo è stato trovato morto nell’androne di un palazzo, in via Francesco Maria Greco, in zona Primavalle. A scoprire il corpo, trovato davanti all’ascensore, in una pozza di sangue, il postino, che ha visto l’uomo e chiamato le forze dell’ordine. L’uomo, un rumeno di 30 anni, pregiudicato, è stato colpito da tre spari: uno al fianco e due all’addome. Nessuno dei condomini avrebbe sentito gli spari. Ad indagare sull’omicidio la Squadra Mobile. (Rer)