Spagna: Ciudadanos apre a possibilità di lista congiunta con Pp alle regionali in Andalusia

- La presidente di Ciudadanos (Cs), Ines Arrimadas, ha aperto per la prima volta la porta alla possibilità che il suo partito possa presentare una lista congiunta con il Partito popolare (Pp) spagnolo alle prossime elezioni regionali in Andalusia che si terranno nel 2022. "Dobbiamo valutare qualsiasi cosa per ricostituire una giunta conservatrice pur rispettando che sono due partiti con programmi elettorali diversi". La leader di Cs lo ha affermato nel corso di un evento organizzato dall'agenzia di stampa "Europa Press" a Siviglia, spiegando che l'obiettivo deve essere quello di evitare "una morsa anti-cambiamento da parte della sinistra e della destra (Vox) che mette in pericolo la crescita dell'Andalusia". Per questa ragione l'interesse comune di Cs ed il Pp "al di sopra di quelli individuali" è di "mantenere il cambiamento" nella regione dopo 37 anni di governi socialisti. Per la prima volta, Cs ha mostrato la sua disponibilità a studiare questa opzione, che finora aveva rifiutato, perché ritiene che le circostanze politiche sono cambiate "negli ultimi mesi". Secondo Arrimadas il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) "collaborerà mai" dato che vuole solo "riconquistare il potere a qualsiasi prezzo".(Spm)