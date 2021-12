Med Forum: ministro Esteri Libano, dimissioni Kordahi risolverà problemi con il Golfo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dimissioni del ministro libanese dell'Informazione, Georges Kordahi, in seguito alle sue dichiarazioni ostili contro la guerra in Yemen, hanno risolto uno dei principali problemi con i Paesi del Golfo. Lo ha detto oggi Abdallah Bou Habib, ministro degli Affari esteri e degli emigrati del Libano, ai Med Dialogues, i dialoghi annuali lanciati nel 2015 con l’ambizioso obiettivo di andare al di là del caos e di proporre un’agenda positiva in un’area strategica per l’Italia come il Mediterraneo allargato. “Il Libano è un Paese libero e non dovrebbe essere sanzionato o penalizzato per aver assunto determinate posizioni”, ha detto Habib, spegnando come le dichiarazioni di Kordahi, espresse peraltro quand’egli non era ancora ministro, hanno avuto un impatto sui milioni di libanesi che vivono e lavorano nei Paesi del Golfo inviando denaro in patria in questi tempi difficili. “Ora il problema è risolto in alcuni Paesi del Golfo come Oman, Qatar ed Emirati Arabi Uniti, dove abbiamo ancora i nostri ambasciatori. Abbiamo piccoli problemi in Kuwait e Bahrein, Paesi che hanno ritirato i loro ambasciatori da noi e ci hanno chiesto di andarcene”, ha aggiunto il capo della diplomazia di Beirut. Quando all’Arabia Saudita, Kordahi si è detto fiducioso di un ritorno alla normalizzazione dei rapporti, in particolare dopo i “forte messaggio” inviato ieri dal premier Najib Mikati che ha ribadito “l’identità araba” del Libano. (Res)