Med Forum: ministro Esteri Libano, governo non può esistere senza elezioni a maggio

- Il Libano andrà sicuramente al voto nel mese di maggio. Lo ha detto oggi Abdallah Bou Habib, ministro degli Affari esteri e degli emigrati del Libano, ai Med Dialogues, i dialoghi annuali lanciati nel 2015 con l’ambizioso obiettivo di andare al di là del caos e di proporre un’agenda positiva in un’area strategica per l’Italia come il Mediterraneo allargato. “Questo governo non può esistere senza elezioni”, ha detto ancora il ministro, spiegando come la base del voto sarà ancora la legge elettorale approvata nel 2017. (Res)