Vaticano: Ieronymos II, servono soluzioni per fermare flusso migratorio

- E’ in corso l’incontro del Santo Padre con l'arcivescovo di Atene e di tutta la Grecia Ieronymos II. Quest'ultimo nel suo discorso al Papa ha detto: “Basta con le belle parole, le persone deboli non possono più sopportare. Servono soluzioni per fermare il flusso migratorio”. Un appello a cui il Santo Padre ha risposto ricordando l’incontro di 5 anni fa a Lesbo "nell'emergenza di uno dei più grandi drammi del nostro tempo, quello di tanti fratelli e sorelle migranti, che non possono essere lasciati nell'indifferenza e visti solo come un peso da gestire o, peggio ancora, da delegare a qualcun altro". (Gra)