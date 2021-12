Vaticano: Papa agli ortodossi, rinnovo la richiesta di perdono per gli errori della Chiesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco, pronunciando il discorso alla presenza di Ieronymos II , arcivescovo ortodosso di Grecia, ha nuovamente chiesto perdono per gli errori della Chiesa: “La storia – ha detto – ha il suo peso e oggi qui sento il bisogno di rinnovare la richiesta di perdono a Dio e ai fratelli per gli errori commessi da tanti cattolici”. Quindi il Pontefice ha proseguito: “È però di gran conforto la certezza che le nostre radici sono apostoliche e che, nonostante le storture del tempo, la pianta di Dio cresce e porta frutti nello stesso Spirito. Ed è una grazia riconoscere gli uni i frutti degli altri e ringraziare il Signore insieme per questo”. (Civ)