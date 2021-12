Med Forum: ambasciatore Ue Sadabell, Europa vuole il successo della Libia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’agenda dell’Unione Europea in Libia è focalizzata su un unico obiettivo principale: il successo del Paese nordafricano. Lo ha detto oggi José Sabadell, capo della delegazione dell'Unione europea in Libia, al panel “Libia al bivio: cosa possono fare l'Europa e la comunità internazionale” ai Med Dialogues, i dialoghi annuali lanciati nel 2015 con l’ambizioso obiettivo di andare al di là del caos e di proporre un’agenda positiva in un’area strategica per l’Italia come il Mediterraneo allargato. “Noi europei sono gli alleati naturali dei libici perché la nostra agenda è il successo della Libia”, ha detto Sadabell, sottolineando come lo sviluppo del potenziale libico potrebbe essere stabilizzante per l’intera regione. “L’Europa ha gli strumenti adatti alla fase di ricostruzione e istitution building che speriamo possa partire a breve”, ha aggiunto. (Res)