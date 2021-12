Covid: nel Lazio Rt a 1 sotto media nazionale, non si prevede cambio colore Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Lazio ha un valore Rt a 1.01 "più basso del valore Rt nazionale e l'obiettivo è quello di stabilizzarlo e di riportarlo sotto a 1. Questo in prospettiva ci può consentire di non avere cambi di fascia, che comunque i nostri tecnici escludono per le prossime settimane". Lo afferma l'assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria del Lazio Alessio D'Amato sul portale Salute Lazio. "Ad oggi abbiamo oltre 1.236.000 prenotazioni delle dosi di richiamo. La fascia più numerosa sono gli over 80 con oltre 100 mila prenotazioni, seguono la fascia 56/57 e 58/59 anni con 65 mila prenotazioni, chiude la fascia 20/21 anni con oltre 11 mila prenotazioni, i diciottenni superano i ventenni la fascia 18/19 è infatti a 12.210 prenotazioni", conclude D'Amato. (Rer)