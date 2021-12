Latina: non mandano il figlio a scuola, denunciati genitori a Gaeta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina i carabinieri della Compagnia di Formia hanno denunciato una coppia di genitori di Gaeta per inosservanza dell’obbligo dell’istruzione elementare del figlio. Il 12enne non andava a scuola: non lo mandano a lavorare, restava a casa per semplice disinteresse dei due. La madre e il padre si giustificavano con il bambino raccontando che si sarebbero presto trasferiti e quindi sarebbe andato a scuola nella nuova città dove sarebbero andati a vivere. Spiegazione, di fatto, falsa. Le indagini, sono scaturite grazie anche alla segnalazione della Dirigente dell’Istituto scolastico che il bambino avrebbe dovuto frequentare, e i militari della tenenza di Gaeta hanno identificato i genitori di origine calabrese e residenti a Gaeta che non facevano frequentare la scuola al proprio figlio. (Rer)