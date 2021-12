Civitavecchia: comune, inaugurato nuovo consolato onorario di Georgia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato inaugurato il nuovo Consolato onorario di Georgia a Civitavecchia che sarà retto dalla console onoraria Michaela Reinero. Presenti alla cerimonia la viceministra degli Affari Esteri di Georgia, Khatuna Totladze, l'ambasciatore di Georgia in Italia, Konstantine Surguladze, il sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco, i rappresentanti del corpo diplomatico e delle autorità locali. La viceministra georgiana ha dichiarato che la decisione del suo governo riflette la forte volontà di sviluppare intensi rapporti tra i due Paesi e di rafforzare le relazioni politiche, economiche e sociali bilaterali: "Crediamo fermamente che la Console Onoraria di Georgia a Civitavecchia contribuirà a rafforzare ulteriormente le relazioni e sostenere la determinazione ad esplorare le opportunità di accordi reciprocamente vantaggiosi", ha detto in una nota la viceministra che si è congratulata con la sig.ra Reinero. (segue) (Com)