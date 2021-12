Civitavecchia: comune, inaugurato nuovo consolato onorario di Georgia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore Surguladze ha osservato che Civitavecchia "sarà un riferimento importante per la comunità georgiana e un ottimo collegamento per attività commerciali e culturali tra i due Paesi e anche per le aziende italiane che intendono lavorare con la Georgia". Per il sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco "l'apertura del consolato onorario di Georgia nella nostra città è una ragione di orgoglio. Civitavecchia sta ritagliandosi uno spazio adeguato alla sua storia di punto di riferimento nel Mediterraneo. Dal punto di vista culturale, economico e di scambi può avere risvolti di carattere internazionale. La presenza di viceministro e ambasciatore gratifica un ruolo che compete a Civitavecchia e può aiutarci a uscire dalle prospettive troppo strette imposte dalla pandemia, guardando con fiducia al futuro dopo la crisi aperta dalla serrata". (segue) (Com)