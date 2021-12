Civitavecchia: comune, inaugurato nuovo consolato onorario di Georgia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Console onoraria, dott.ssa Reinero, parla e scrive quattro lingue ed è laureata in Scienze Politiche con indirizzo politico internazionale. Esperta di Geopolitica, ha una formazione accademica specialistica nei Diritti Umani. Tra le sue esperienze professionali, ha partecipato a numerose missioni imprenditoriali internazionali. "Ringrazio il governo georgiano per questa prestigiosa nomina" ha commentato, "che onorerò con grande impegno e dedizione. Ringrazio il sindaco di Civitavecchia per l'accoglienza in questa splendida città e mi congratulo per il suo operato. Ringrazio le altre autorità di Civitavecchia qui presenti. Auspico stretti rapporti e collaborazione con tutte loro". (Com)