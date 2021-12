Natale: Confcommercio Roma, 160 euro la spesa media per i regali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “l sentiment dei cittadini di Roma rispetto al prossimo Natale "non è molto fiducioso". Lo spiega in una nota Romolo Guasco, direttore di Confcommercio Roma commentando i dati della ricerca commissionata da Confcommercio Roma a Format Research. Nello studio emerge che l’84 per cento dei romani ritiene che il Natale 2021 non sarà un Natale come quelli precedenti alla pandemia. Il 58 per cento dei cittadini infatti teme l’eventualità di nuove chiusure e restrizioni, o che il Lazio torni in zona gialla, nel periodo delle festività a causa della risalita dei contagi "una situazione del genere crea un clima di sfiducia che di certo non favorisce una propensione agli acquisti; ci auguriamo che nelle prossime due settimane il trend si possa invertire anche grazie al clima natalizio che in città sta montando anche grazie agli addobbi e alle luminarie dei nostri negozi di vicinato", prosegue Guasco. (segue) (Com)