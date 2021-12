Natale: Confcommercio Roma, 160 euro la spesa media per i regali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa il 97 per cento dei cittadini di Roma spenderà per i regali di Natale una cifra inferiore a 300 euro. La stima della spesa media è pari a 160 euro. Il 53 per cento dei cittadini spenderà quest’anno una cifra inferiore per i regali di Natale rispetto a quello dello scorso anno. Una percentuale esigua di cittadini (il 10,1 per cento) dà una valutazione negativa del Green Pass come strumento per contenere la pandemia, anche se solo il 60 per cento ritiene che contribuirà in modo decisivo a vivere le festività 2021 in maniera più libera rispetto a quelle del 2020. (segue) (Com)