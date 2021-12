Natale: Confcommercio Roma, 160 euro la spesa media per i regali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’83,9 per cento dei cittadini ritiene che, dato l’aumento dei prezzi, sarà più prudente evitare di esporsi con le spese in vista delle prossime festività natalizie, rinviando a tempi migliori quelle non necessarie. Il 75 per cento degli intervistati farà acquisti per i regali di Natale. Boom dell’e- commerce: il 64,3 per cento dei cittadini di Roma acquisterà i regali sul web. "Dato questo - conclude Guasco - che evidenzia ancora una volta l’evidente concorrenza sleale nei confronti degli altri operatori perché online si riescono ad offrire prezzi migliori a causa della favorevole tassazione di cui beneficiano i venditori". (Com)