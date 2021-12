Energia: Descalzi (Eni), transizione energetica necessita di corretta informazione e non di slogan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il processo di transizione energetica, che rappresenta un “grande cambiamento storico” ha bisogno di corretta informazione, non di slogan. Lo ha detto l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, a margine dei Med Dialogues in corso a Roma dove oggi ha preso parte insieme al segretario generale dell’Opec, Mohammed Barkindo al panel “Decarbonizzare gli impianti energetici nel Mediterraneo allargato”. Parlando della transizione energetica e delle sue implicazioni sul settore del petrolio e del gas, Descalzi ha sottolineato: “Bisogna pensare al futuro ma non vivere nel futuro. Occorre cercare di costruire un futuro pulito, ma pensare anche che dobbiamo convivere e trattare il passato, ovvero 200 anni di sistemi energetici. Ecco cosa vuol dire non essere sognatore perché se parlo solo del futuro, ci sono tanti temi legati alla sicurezza energetica, alla società a fatti pratici che devono essere ogni giorno considerati”. (segue) (Res)