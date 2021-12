Energia: Descalzi (Eni), transizione energetica necessita di corretta informazione e non di slogan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come osservato da Descalzi gli aumenti dei prezzi e del gas e del petrolio hanno una loro ragione. “Gli investimenti del petrolio e gas non saranno più quelli di prima. Ci sarà nella fase di transizione, visto che la domanda è ancora di gas e petrolio, una certa tensione. Cosa bisogna fare? È un problema che deve essere visto in modo più allargato, non solo dal settore privato, che non ha la capacità di combattere tutte le guerre, ma da tutte le componenti istituzionali, stakeholder, anche da parte delle comunità con cui noi lavoriamo”, ha aggiunto. “Questo processo (di transizione), che è un grande cambiamento storico, ha bisogno dell’informazione, ha bisogno degli approfondimenti, non è una cosa semplice. Quando si parla di un sistema energetico e si ha la responsabilità della sicurezza energetica, ovvero di assicurare alle persone l’energia, non si può parlare in modo superficiale con degli slogan, ma bisogna dare delle informazioni complete e le persone che le ricevono devono studiare. Perché altrimenti è facile prendere delle strade che non sono quelle corrette”, ha concluso Descalzi. (Res)