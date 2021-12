Difesa: conclusa prima esercitazione militare congiunta Russia-Asean

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia e l'Asean hanno concluso la loro prima esercitazione militare congiunta. Lo ha fatto sapere la Marina militare indonesiana tramite una nota stampa, secondo cui l'esercitazione navale di tre giorni si è svolta a largo delle coste dell'isola di Sumatra, in Indonesia. L'esercitazione ha avuto come obiettivo l'aumento dell'interoperabilità tra le Forze armate di Russia e Paesi membri dell'Asean. L'esercitazione si svolge in un periodo di crescenti tensioni nel Mar cinese meridionale. "L'esercitazione ha un impatto strategico in quanto è mirata a coltivare l'amicizia tra il governo dell'Indonesia, i Paesi dell'Asean e la Russia", si legge nella nota della Marina indonesiana. L'esercitazione ha visto coinvolti militari e mezzi provenienti da Russia, Indonesia, Malesia, Thailandia, Vietnam, Singapore e Brunei.(Rum)