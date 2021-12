Infrastrutture: stampa spagnola, principali aziende del Paese impegnate in opere "emblematiche" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Spagna, Sacyr ha vinto quest'anno la costruzione del nuovo edificio dell'Ospedale 12 de Octubre di Madrid con un contratto da 227 milioni di euro. L'Australia è il paese dove Acs, realizzerà una delle sue opere più emblematiche: il North East Link, a Melbourne. Costruirà e gestirà, fino al 2051, questa infrastruttura di due tunnel a tre corsie (6,5 chilometri di lunghezza) che collegherà la tangenziale metropolitana M80 con la superstrada orientale (M3). Sempre in Australia, lo sviluppo della prima fase dell'autostrada M6 a Sydney e la costruzione di una rete di trasmissione ad alta tensione nel Queensland saranno altri progetti di punta di Acs. Per quanto riguarda la Fcc, l'opera di punta sarà l'ampliamento, il funzionamento e la manutenzione dell'autostrada A465 in Galles con un budget di quasi 500 milioni di euro e la realizzazione in Messico del cosiddetto "treno Maya" per 705 milioni di euro; la progettazione, costruzione e manutenzione di un tratto dell'autostrada A9 nei Paesi Bassi per 845 milioni di euro. Infine, Ferrovial è impegnata in importanti lavori relativi all'autostrada 407 ETR in Canada e all'aeroporto Heathrow di Londra. (Spm)