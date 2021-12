Covid: Fontana, spero non servano altre restrizioni, numero di vaccini quotidiani in aumento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vista dei numeri dei contagi Covid in aumento il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana si augura che non servano ulteriori restrizioni. “Spero proprio che con la campagna vaccinale in corso magari con una spinta ulteriore - ha spiegato Fontana - basti pensare che già un milione e 300mila lombardi sono stati vaccinati con la terza dose e che più di tre milioni e mezzo si sono prenotati. Il numero di vaccinazioni quotidiane stanno aumentando in maniera sostanziale". "Credo quindi he questa sia la strada giusta. Ieri abbiamo vaccinato circa 80mila persone, stiamo tornando ai livelli della scorsa primavera" ha aggiunto. A chi, durante la sua visita all'artigianato in Fiera in programma fino al 12 dicembre in Fiera Milano a Rho, gli ha chiesto se il super green pass basterà per mantenere la Regione in zona bianca, Fontana ha spiegato: "Confido soprattutto nelle vaccinazioni, ho questa idea fissa da sempre sono convinto che quella sia la strada giusta. Il super grande pass può essere altro mezzo attraverso il quale da un lato controllare contagi e dall'altro spingere qualcuno in più a vaccinarsi". (Rem)