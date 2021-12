Milano: al via il Piano freddo per i senza dimora, potenziati posti letto nelle strutture di accoglienza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020 il Centro Sammartini ha supportato oltre 3.300 persone in stato di bisogno erogando oltre 6mila prestazioni (posto letto, mensa, docce etc.). Ogni utente che accetterà un posto letto nelle strutture verrà sottoposto, grazie alla collaborazione con Medici volontari italiani che assicurerà la presenza dei propri operatori e dell'unità medica mobile davanti al centro Sammartini, a una visita di screening per verificarne lo stato di salute e l'idoneità alla vita di comunità. Verrà inoltre somministrato, grazie al supporto dell'Asst Niguarda, il vaccino contro il Covid-19 ai nuovi ospiti che ne sono ancora sprovvisti. Tutti saranno invitati anche ad effettuare il Test Mantoux in collaborazione con Villa Marelli. In collaborazione con Ats è attiva anche la procedura per il collocamento al Covid Hotel di persone individuate positive e la somministrazione di tamponi rapidi per i sintomatici. Tutte le strutture di accoglienza sono organizzate con protocolli atti a prevenire la diffusione del contagio: misure di igienizzazione e sanificazione, misurazione della temperatura, isolamento temporaneo per i sintomatici fino alla somministrazione del tampone il mattino successivo. (segue) (Com)