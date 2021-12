Milano: al via il Piano freddo per i senza dimora, potenziati posti letto nelle strutture di accoglienza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Piano freddo – commenta l'assessore al Welfare e Salute Lamberto Bertolé – caratterizza ormai da molti anni l'azione del Comune nei confronti dei senza dimora. Non è più un piano emergenziale, ma strutturato e mirato non solo a intercettare il bisogno primario di un posto letto durante l'inverno, ma anche a ingaggiare i cosiddetti 'irriducibili della strada' per provare ad avviare con loro un percorso più ampio di reinclusione e accompagnamento all'autonomia. Nei mesi invernali incontrarli e convincerli ad accettare un posto nelle nostre strutture, scelta che – lo ricordiamo – deve essere spontanea e mai obbligata, diventa particolarmente importante. Ecco perché chiediamo l'aiuto dei milanesi perché siano i nostri occhi in città e ci segnalino le persone in difficoltà che vivono per strada perché i nostri interventi possano essere il più tempestivi possibile". Il servizio segnalazioni è gestito, per conto del Comune di Milano, dal Comitato Milanese della Croce Rossa italiana e da Fondazione Progetto Arca e coordinato dal Centro Sammartini, risponde, sette giorni su sette e ventiquattro ore su ventiquattro, al numero 0288447646. Il Centro Sammartini organizza inoltre il monitoraggio della situazione in città attraverso le unità mobili notturne e diurne di 19 associazioni che collaborano con l'Amministrazione. (segue) (Com)