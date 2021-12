Disabili: Pedica (+Eu), Roma ancora città off limits, riparare ascensori metro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Roma continua ad essere una città off limits per i disabili. Dai marciapiedi ai mezzi pubblici, per i portatori di handicap è quasi impossibile spostarsi liberamente in città. Gualtieri si attivi subito per far riparare tutti gli ascensori della metro. Basta controllare sul sito dell'Atac per rendersi conto della situazione reale". È quanto afferma Stefano Pedica di Più Europa . "Una città come Roma - sottolinea Pedica - non può ignorare le persone disabili, che hanno tutto il diritto di spostarsi liberamente. Eppure la metropolitana è quasi inaccessibile per i portatori di handicap a causa della mancanza di manutenzione degli ascensori. E in alcune stazioni del centro quest'ultimi non esistono proprio. C'è molto da fare e mi auguro che Gualtieri riesca a risolvere un problema che si trascina da troppi anni". (Com)