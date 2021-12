Vaticano: questo pomeriggio il Papa incontrerà arcivescovo greco Ieronymos II

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo pomeriggio, lasciata la Nunziatura apostolica, il Santo Padre si trasferirà in auto all’arcivescovado ortodosso di Grecia per la visita di cortesia a Ieronymos II, arcivescovo di Atene e di tutta la Grecia. Al suo arrivo, alle ore 15:00 ora di Roma, il Papa sarà accolto all’ingresso dell’Arcivescovado dal Protosincello e da due chierici. All’interno del palazzo lo aspetterà Sua Beatitudine Ieronymos II insieme a tre suoi stretti collaboratori per il benvenuto. Prima di ritirarsi in colloquio privato, Papa Francesco sosterà brevemente in preghiera vicino all’icona della Madonna e consegna due corone del rosario. Papa Francesco dopo l’incontro con Ieronymos II si trasferirà in auto alla Cattedrale di San Dionigi per l’incontro con la Comunità Cattolica. (Civ)