Energia: Descalzi (Eni), tenere in considerazione tutte le tecnologie che possono ridurre emissioni

- È necessario tenere in considerazione “tutte le possibili tecnologie che ci possono aiutare a ridurre la CO2 senza distruggere il passato”. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato dell’Eni, Claudio Descalzi, intervenendo al convegno “Decarbonizzare gli impianti energetici nel Mediterraneo allargato” organizzato nell’ambito dei Med Dialogues in corso a Roma. "La decarbonizzazione del settore energetico richiede un approccio pragmatico che deve includere lo sfruttamento della tecnologia e gli investimenti per cambiare il mix energetico", ha dichiarato Descalzi. Secondo l’Ad di Eni, dal punto di vista dei governi essi devono guardare al futuro, “ma devono anche considerare la sicurezza energetica per le società nel presente”. “Dobbiamo essere veramente pragmatici e realistici, dobbiamo tenere in considerazione tutte le possibili tecnologie che ci possono aiutare a ridurre la CO2 senza distruggere il passato”, ha sottolineato Descalzi, secondo cui è necessario essere “credenti” ma non “sognatori” per quanto riguarda la transizione energetica.(Res)